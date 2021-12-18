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今晨本島最低溫南投10.5度　宜蘭大雨特報！週一雨區擴大

▲今（18）晨全台本島最低溫出現在南投縣僅有10.5度，另外中央氣象局針對宜蘭山區發布大雨特報。（圖／NOWnews資料圖片）
▲今（18）晨全台本島最低溫出現在南投縣僅有10.5度，另外中央氣象局針對宜蘭山區發布大雨特報。（圖／NOWnews資料圖片）

編輯中心/綜合報導

2021-12-18 06:39:58

受到東北季風影響，強冷空氣南下，今（18）晨全台本島最低溫出現在南投中寮僅有10.5度，另外中央氣象局針對宜蘭山區發布大雨特報，請民眾注意。

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中央氣象局表示，今、明兩天北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，北部空曠地區有10至11度左右低溫發生的機率；台灣東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

另外中央氣象局針對宜蘭山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率；同時台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，高雄沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，請特別注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，今日白天起水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾冷，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫飄雨的機率，新竹以南為晴時多雲，白天舒適早晚冷，應注意保暖。各地區氣溫：北部12至18度，中部12至24度，南部13至26度，東部12至24度。明日天氣漸趨穩定，但中層雲逐漸由南往北移，各地雲量漸增、中南部山區有零星飄雨的機率，東半部亦有局部短暫雨；氣溫略回升、仍偏冷。

▲雷伊颱風行進路徑。（圖／中央氣象局）
▲雷伊颱風行進路徑。（圖／中央氣象局）
吳德榮指出，下週一「雷伊」颱風外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，有局部雨，尤其南部及東南部有明顯降雨；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。下週二「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，整天濕涼。下週三「雷伊」殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區降雨趨緩。下週四北、東仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。（編輯：倪浩軒）

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