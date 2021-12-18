演藝圈最清流男星是誰？網一面倒推爆「他」：從來沒緋聞
男星王力宏近期才宣布離婚消息，並聲稱是因和妻子李靚蕾對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開生活，未料今（18）日深夜李靚蕾在社群平台發布「核彈級爆料毀滅信」，徹底撕開王力宏的真面目，震撼全演藝圈。對此也有網友認為，演藝圈「真清流只有伍佰吧」，貼文曝光後引來大票網友認同，直呼：「真的是伍佰，剛剛也瞬間想到伍佰是清流！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 10:21:08
李靚蕾在信中提到，她過去曾被逼簽婚前協議、遭王力宏家人冷暴力，沒想到還陸續發現丈夫出軌、約炮，甚至最後王力宏因「不希望對象委屈被喊小三」而堅持離婚，她才會忍無可忍寫下長文揭開枕邊人的真面目。
對此，就有一名網友今（18）日在PTT貼文，他以「真清流只有伍佰吧」為題，表示歌紅又人氣強，還有歷史地位、文化價值，以及0緋聞纏身的男星，似乎只有伍佰一人，因此好奇問：「最頂的真清流只有搖滾詩人伍佰吧？」
貼文一出，網友全留言推爆，「我第一時間想到的也是伍佰老師」、「從來沒緋聞」、「伍佰真的讚，超愛他的歌，每首都動聽」、「伍佰一生推」、「伍佰已經是不同等級的了，其他的下去」、「歡迎來到真世界」、「伍佰老師真的神」、「真的是伍佰，剛剛也瞬間想到伍佰是清流」、「他老婆還是他的得力助手，超讚」。（編輯：賴禹妡）