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李靚蕾產後「五臟六腑移位」！王力宏冷漠吐1句遭網噴爆

▲王力宏被網友發現，過去談到李靚蕾產後身體狀況時，態度十分冷漠。（圖／翻攝自李靚蕾IG）
▲王力宏被網友發現，過去談到李靚蕾產後身體狀況時，態度十分冷漠。（圖／翻攝自李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-18 11:04:26

男星王力宏今（18）日深夜被妻子李靚蕾在社群平台公開「核彈級爆料毀滅信」，消息曝光後震撼兩岸網友，對此有網友挖出王力宏過去上節目的片段，發現在談到李靚蕾產後身體狀況時王力宏態度十分冷漠，忍不住怒轟：「怎麼有這麼自私冷漠的人」、「他一直都挺能演的，但演的就是演的，總會露出馬腳」。 

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李靚蕾在信中提到，她過去曾被逼簽婚前協議、遭王力宏家人冷暴力，沒想到還陸續發現丈夫出軌、約炮，甚至最後王力宏因「不希望對象委屈被喊小三」而堅持離婚，她才會忍無可忍寫下長文揭開枕邊人的真面目。 

▲王力宏和李靚蕾8年婚姻告吹。（圖／翻攝王力宏IG）
▲王力宏和李靚蕾育有2女1子。（圖／翻攝自王力宏IG）
消息曝光後，王力宏被網友扒出過去曾上訪談節目《魯豫有約》的片段，只見主持人魯豫先是提到李靚蕾產後的現況，表示李靚蕾曾說產後恢復得不好，生完第二胎後「五臟六腑位置都不對了」，而王力宏則在一旁認同，並回應：「這個我沒辦法體會，但是身為爸爸，她可能也沒辦法體會。」 

對此，不少網友氣炸留言，「看得我火氣上涌⋯我真的一臉問號，怎麼有這麼自私冷漠的人」、「眼神閃爍，詞不達意，完全沒有愛意」、「這個回答真的敗好感」、「身為爸爸的輕鬆？那確實沒法體會」、「他一直都挺能演的，但演的就是演的，總會露出馬腳」。（編輯：賴禹妡） 

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