面試主管喊「領年薪賺更多」！過來人秒揪盲點：是話術
多數公司都以面試來找尋所需人才，更會討論薪資待遇、未來展望等問題。就有女網友在面試時，被主管勸說「領年薪賺更多」，過程卻立刻有過來人接出盲點：「是話術」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 16:02:51｜2021-12-18 16:18:04
原PO在論壇《Dcard》上發文提到「今年面試去談薪水，因為新主管知道我過去薪水，就開出了年薪、月薪兩種薪資算法」；該主管舉例若以月薪3萬計算，則會拿到月薪*13（30K*13），但若領年薪雖然每月薪水少3千，年終卻有機會能領到4個月（27K*16）。
新主管解釋，公司年終是看營運狀況的，但打包票「保底四個月」，所以領年薪看似「每個月薪水雖然減少，但總年薪是增加的，平均月薪幾乎增加3千元」；但原PO聽完仍舊遲疑「這樣大家會接受嗎….？覺得有種被耍的feel」。
貼文曝光後，卻立刻有不少過來人揭露盲點「底薪->你有個底；年薪->錢沒拿到手前都還不是妳的錢」、「我看底薪，因為不知道會不會待滿一年」、「沒滿一年分紅也領不到，我寧願底薪高一點領一領」、「底薪會保障，年終可是老闆說沒有就沒有你還不得有異議」、「別被話術，除非合約明寫年終保障4個月，不然誰知道今年年終有多少」。（編輯：潘毅）