王力宏給房逼刪文！眾驚「這招陰險」 曝答應下場：很慘
男星王力宏醜聞風波越燒越烈，前妻李靚蕾發長文指控王力宏長年冷暴力、約炮等渣男行徑，讓王力宏一夕之間的好好先生形象全毀滅。李靚蕾今（19）還曝光王力宏私下傳來的簡訊內容，指出王力宏開出給房的條件，要求她收回所有指控。消息傳出後，瞬間引起外界熱議，就有網友分析「這招很陰險」，甚至分析答應後的下場不太妙。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 10:42:22
李靚蕾今（19）日曝光王力宏傳來的簡訊截圖，只見內容寫道：「給妳房子，然後妳告訴媒體今天妳的指控都是毫無根據的，妳只是因為太難過、心情不好，所以頭腦不太清楚，力宏根本沒做這些事情，接著妳再道歉」。
對此，就有網友於PTT八卦板上指出，王力宏表示會給李靚蕾房產，希望能收回指控，原PO發現此處的房地價格相當之高，「隨便拿個六筆交易紀錄都破億，而且是好幾個億」。這就讓原PO好奇詢問「如果是你各位會接受四億豪宅，跟媒體說自己歐北共嗎？」
問題一出，隨即引發眾人討論，「李很明顯要的是公道，要錢的話協議離婚時就先爆料了」、「這件事是李佔上風啊，想要解決就要表現誠意低頭」、「看個一兩篇李的發文就知道女生的重點是維護名聲，不要錢，王爸是看不懂嗎」、「4億換到的是被羞辱一輩子，值得嗎」。
甚至有鄉民指出，王力宏所開出的條件相當厲害，「這招其實很陰險，他又還沒過戶，你真的出來講了，他風向一帶你後來再講什麼都沒人信了，很慘」、「真的照他道歉個神智不清之後還有可能交出房子？也想太美」、「好險…差一點被刪文、被神智不清」。（編輯：陳雅雲）