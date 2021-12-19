王力宏形象GG！李靚蕾「爆料這段話」律師最注意：委屈了

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，律師林智群則於臉書上提出看法，表示自身最注意李靚蕾在文中的這段話：「現代的女性不像從前的女性沒有教育的機會，在家庭中沒有選擇的只能擔任妻子和母親的角色。 我們很幸運的有機會接受高等教育，有知識，學識，也有機會見識，也有謀生能力，也同樣能為社會貢獻，無論是過去或是現代的女性選擇為家庭全心付出當家庭主婦，雖然實質上是屬於『無酬』的工作。但，這只是家庭成員角色的分配，也是家中重要的支撐，甚至是一個全年無休，24小時多重角色。這份工作的薪酬應該加總計算加上以你的能力不外出工作的機會成本。」
林智群指出，在家庭生活中主要有愛跟錢兩大權力要素，「誰比較愛誰，是權力，我比較愛你，我會比較願意退讓，錢也是權力的一種，賺錢比較多的，講話就比較大聲，沒賺錢的，就比較沒話語權，特別是全職家庭主婦的情況下，這個弱勢更明顯」。
但林智群解釋，家庭主婦並非沒有價值，辭掉工作的機會成本，和照顧小孩做家事所花的時間跟精力，都是相當「有價值」的！林智群說，雖然不知王力宏、李靚蕾離婚時如何詳談的，新聞也曾報導兩人曾簽過婚前有簽協議，「所以王可以不給，或可以不用給那麼多，所以那個婚前協議是有保護到王力宏的。可是『合法』不代表『合理』，畢竟人家也付出很多，甚至也遭受一些不公平的對待。」
林智群分析，李靚蕾最後決定魚死網破，原因只有一個：委屈了，「不管是感情上委屈，或是金錢上受委屈，王力宏本來可以做得更漂亮的。王力宏的事情告訴我們，談離婚時，找律師很重要！適度的退讓，也很重要！」
最後林智群坦言，「女生29歲放棄外商公司的工作，跟你結婚生了三個小孩，全職幫忙你的家庭甚至事業，離婚時，多給對方一點，也是合理，對女生而言，她可以受委屈，但你必須補償她，如果你感情讓我受委屈，金錢上又沒辦法讓我感到滿意，那就等著女人的逆襲吧！」（編輯：陳雅雲）