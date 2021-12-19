486嗆王力宏：白爛到極點！質疑徐若瑄為何不提告李靚蕾
王力宏和李靚蕾宣布離婚，原因成謎團，直到17日李靚蕾PO出毀滅式長文，揭露王力宏長年外遇、約砲，導致男方優質形象一夕全毀，怎料，事情還沒完，今（19）日凌晨王父發手寫信，直指女方獅子大開口，要求上億撫養費，李靚蕾也再發文反擊，強調自己一毛都沒拿，連跟孩子住的房子，王力宏都說只給「借住」；對此，網紅486先生痛批王力宏，「這個白癡，我不認識你前妻我都懂她了，結果你這枕邊人真的是白爛到極點。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 15:06:53｜2021-12-19 15:20:46
李靚蕾最新發聲中，列出7點一一反擊王家父子，並要求王力宏在今天下午3點前公開道歉，否則揚言提告；486先生直言，王力宏死定了，下午不道歉，你跟你爸就完蛋，「但，話說回來，已經聲名狼藉的人還有何懼？」
486先生表示，如果前妻發聲明時，誠摯承認錯誤並道歉，「不要再叫老爸出來，你前妻可能還沒這麼火大」，她失去了這麼多年青春，你覺得她還有甚麼可以失去？「你這個白癡，我不認識你前妻我都懂她了，結果你這枕邊人真的是白爛到極點。」
針對受波及的徐若瑄，486先生認為，「徐若瑄應該對李靚蕾提告來捍衛名譽才對」，怎麼會要王力宏幫妳解釋，邏輯怪怪的，坦言「徐若瑄這一次我看是黃泥巴掉褲子不是屎也是屎了。」
486先生說，如果王力宏真的出來為徐若瑄澄清，社會大眾新聞怎麼看？會信嗎？一個謊話連篇對妻子噁心至極的男人說出的話有幾分可信？「我自己個人很喜歡徐若瑄，但事情看來，不妙。」
最後，486先生認為，其實家務事為何大家這麼生氣？「就是因為大家希望給李一個公道，不是嗎？」（編輯：孫唯容）