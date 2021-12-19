王力宏不鳥期限！過3點龜縮躲爸身後 網狂轟：只會裝死
王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，渣男行徑全被曝光，以往好好先生的正面形象一夕之間全瓦解。而李靚蕾今（19）日二度發表聲明，要求王力宏於下午3時前道歉，否則將對王力宏與王爸提告誹謗，但直至現今王力宏仍未現身道歉，讓一票網友傻眼砲轟「只會裝死！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 15:34:12｜2021-12-19 16:03:01
王力宏醜聞越演越烈，至今本人尚未出面發聲，但今日王爸王大中曬出手寫信，出面為兒子抱不平，爆料李靚蕾以懷孕威脅結婚，如今又索取數億元生活費，連「毀滅式長文」都是兩年來處心積慮的摧毀手法。
面對王爸指控，李靚蕾再度發布7點回應，甚至加碼曝光王力宏私下簡訊截圖，寫道「給妳房子，然後妳告訴媒體今天妳的指控都是毫無根據的，妳只是因為太難過、心情不好，所以頭腦不太清楚，力宏根本沒做這些事情，接著妳再道歉」，指出王力宏答應給她價值4億多的豪宅，但要求她必須刪文澄清。
李靚蕾發出聲明後，也要求王力宏在今天下午3點前公開道歉，否則將對他們提告誹謗。但截至出稿時間已過李靚蕾規定時限，王力宏仍未公開道歉，依舊只有王爸出面幫他反擊，引發PTT網友砲轟「俗辣啊！只會躲起來」、「果然跟大家的預測一樣啦！裝死中」、「王爸爸試過了，輪到王媽媽救兒了」。（編輯：陳雅雲）