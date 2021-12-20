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半夜不睡看王力宏！聲明7大敗筆曝光　律師、網紅全出動

▲王力宏於19日深夜終於發聲回應前妻李靚蕾，但內容漏洞百出，引發討論。（圖/王力宏臉書）
▲王力宏於19日深夜終於發聲回應前妻李靚蕾，但內容漏洞百出，引發討論。（圖/王力宏臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 08:29:25

王力宏近來遭到前妻李靚蕾以核彈級爆料毀滅，事件持續越演越烈，19日深夜，王力宏終於現身回應，不少人哭喊「到底能不能不要半夜發文」、「準備要睡又要熬夜追劇」，而也有網友連夜揪出王力宏聲明的7大敗筆，多數人認為該聲明有發跟沒發一樣，加上李靚蕾也在深夜光速打臉，讓不少網友質疑王力宏所言，甚至有不少KOL，包括議員、網紅、律師等等名人深夜都在觀看王力宏的聲明。

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一、文中刻意引用李靚蕾日本名且打錯字

王力宏在聲明中，一開始稱呼李靚蕾的日本名「西村美智子」，但卻將名字誤植成「西春美智子」，即便已經修改過後的版本，李靚蕾的日本名依舊還是錯字，且後續聲明提到前妻時又以「李靚蕾」代稱，前後不一，讓外界揣測王力宏刻意煽動仇日情結。

二、聲明稿通篇錯字，修改痕跡粗糙且不完整

王力宏在第一次發出該聲明稿之後，就有網友發先有許多錯字，包括像是「面對」寫成「麵對」、「孩子」寫成「孩紙」、「傭人」寫成「庸人」、「痕跡」寫成「痕蹟」等等；結果隨後過沒多久，他又重新發佈一篇文章，結果僅是將錯字改正，並沒有最新說明，讓全部網友傻眼，而新版本除了前妻李靚蕾日本名沒改之外，痕跡的「痕蹟」也未更正。

▲王力宏聲明稿錯字連篇，並且修改後重新上傳，但痕跡的「蹟」依舊沒有改正。
▲王力宏聲明稿錯字連篇，並且修改後重新上傳，但痕跡的「蹟」依舊沒有改正。（圖/王力宏臉書）
三、擅長英文卻翻譯錯誤，遭質疑有寫手

文中將李靚蕾的信件「haven’t seen you in forever」的「很久沒見」翻譯成「永遠沒見」，另外也將Hello Stranger（通常用於稱呼很久沒見的熟人）翻譯成「陌生人」，但美籍的王力宏明明英文水平相當高，卻出現這樣水平不一的狀況，引發網友質疑有背後寫手。

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▲阿滴英文深夜糾正王力宏翻譯錯誤，解釋Hello Stranger真實含義。（圖/阿滴英文臉書）
四、活在恐懼當下，5年卻與李靚蕾產下3子

王力宏在聲明中透露，在5年8個月的婚姻生活，「都是活在恐懼、勒索，和威脅之下」，坦言當時李靚蕾懷孕時，覺得兩人還不到談結婚的階段，不料李靚蕾卻威脅「如果今天不跟我結婚，我會消失、改名，肚子裡的孩子，你一輩子都見不到」讓他不得不與李靚蕾結婚，但即便如此，卻和李靚蕾一連生了3個小孩，說法明顯存在矛盾。

五、約砲、召妓事件並未有任何解釋

對於前妻李靚蕾指控約砲、召妓的事件，王力宏聲明隻字未提，僅表示日後會再一一回覆李靚蕾五千字不實指控信，甚至有人認為對於李靚蕾連個道歉都沒有，聲明書相當沒有誠意。

▲王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料，在李靚蕾規定的時限內仍沒出面道歉。（圖／翻攝李靚蕾IG、宏聲音樂提供）
▲王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料，在李靚蕾規定的時限內仍沒出面道歉，於19日深夜發出聲明。（圖／翻攝李靚蕾IG、宏聲音樂提供）
六、文末向爸媽道歉，人稱設定詭異

最後，王力宏在文末向自己的父母親道歉，但稱謂寫法卻相當詭異，王力宏稱自己父母為「王爸爸、王媽媽」，藏有寫手一事再度引發熱烈討論。

而在王力宏聲明發出之後，即便已經深夜，隔天是週一要上班的狀況，不少網友仍舊熬夜吃瓜，也有不少議員現身留言，律師李怡貞也當起柯南，質疑兩大疑點，懷疑這聲明背後有寫手的內幕；網紅阿滴以及百靈果News也發揮專業，深夜在粉專解釋Hello Stranger真實含義並非指「陌生人」，而是「用於稱呼很久沒見的熟人」，而兩人還有什麼內幕，真相到底何時水落石出，全台灣人都正在關注。（編輯：張嘉哲）

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