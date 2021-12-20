馬斯克也讚核能！為何台灣「重啟核四」沒過 網揪2關鍵
四大公投於18日順利落幕，且不同意票皆大於同意票，其中備受關注的「核四」議題最終獲得426萬不同意票，確定無法重啟。對此，就有網友好奇「為何台灣這麼討厭核電」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 10:18:55
該名網友在PTT以「台灣到底是什麼原因這麼討厭核電??」為題發文，表示核能是人類目前最先進、環保的能源，「美國本土有著數量龐大的核電廠之外還有核航母與核潛艇。連火星殖民之父馬斯克也稱讚核能」。
然而，公投結果出爐，核四議題最終獲得426萬不同意票，也確定無法重啟，讓原PO非常納悶，不禁好奇在文末發問「為何台灣這麼反對核能發電？未來人類宇宙殖民都使用核能台灣要怎麼辦？台灣不是說要扶植太空產業嗎？有沒有八卦呢」？
貼文一出，掀起熱議，「核四廠架構」和「安全性」是網友認為核四被反對的最大主因，且因為日本曾發生「福島核災」，也讓網友感到相當害怕，「日本炸過啊」、「福島核災那個爆炸多可怕」、「核4是有架構問題，同架構沒有正常運行發電的，至少也該等到日本重啟後再來觀察情況吧? 又不是那些正常運行發電的架構」、「核四不等於核電，但沒人在談延役和新機組」、「問題在於這個核4架構，全世界就沒有跟台灣核4同架構的核電廠正常發電阿技術輸出的日本目前也是全數封停」。（編輯：郭佩蓉）