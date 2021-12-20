王力宏醜聞狂燒！網問「目前最大贏家是誰」 答案超意外
藝人王力宏近日遭前妻李靚蕾核彈級毀滅爆料，好好先生的形象瞬間破滅。醜聞延燒至今，就有網友好奇詢問「宏宏事件，目前的最大贏家是誰？」而吸引眾多鄉民曝光心目中的答案。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 11:02:09
原PO於PTT八卦板上發文，表示「本板常充斥網軍，相互批鬥，宏宏事件，讓本板重拾本質」，這也讓他好奇詢問「宏宏事件，目前的最大贏家是誰？」
問題一出，隨即引發眾人討論，「你我都推了一把」、「絕對是賣爆米花的！」、「全球華人」、「吾疆或成最大贏家」、「今天上班都很有精神，平常要死不活」、「漫威迷，可以看到雷神之鎚外傳」。
其中「八卦板」、「觀眾」等皆被眾人點名，「確實終於變回八卦版xD」、「看熱鬧的鄉民」、「觀眾啊！比電影還精彩你不看？」、「社會大眾啊！免費實況台劇」、「記者啊！盯這個就夠了」。
不過，也有人搞笑直指去年被周揚青爆料熱愛「多人運動」的小豬羅志祥，雖然其仍被認定是渣男，但在這次風波中，羅志祥似乎被部分人認為不是最糟糕的那位，「小豬吧......爐主換人做了」、「羅志祥吧？我同事都說他沒那麼渣了，可以原諒」、「羅志祥啦」。（編輯：陳雅雲）