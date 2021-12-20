王力宏終於道歉！網卻挖出「1敗筆」無法接受：被打爆了
王力宏日前遭前妻李靚蕾核彈級毀滅爆料，今（20）日王力宏發布最新聲明致歉，表示「準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。」然而聲明文曝光後，許多網友卻不買單，指出「1原因」讓人無法接受。
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 12:57:36
王力宏醜聞風波延燒至今，今日發文道歉表示：「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」
聲明文曝光後，隨即在PTT上掀起討論，但不少鄉民反而搖頭不買單，指出王力宏首度發布聲明時，曾說過「如我前面所提，我會再一一回覆她所寫的5000字長篇不實指控信」，沒過多久卻立馬道歉宣布暫時退出演藝圈。
王力宏的態度急轉彎，也讓網友們傻眼直言，「笑死人，說好的一一澄清哩？也太縮了吧」、「不是說要一一說明嗎！！！等著看你」、「超敷衍…………根本不痛不癢」、「她要你承認的你還是沒有『逐條』承認」、「結果還是沒承認偷吃啊，只是想止血」、「被打爆了才後悔」。（編輯：陳雅雲）