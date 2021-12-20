只有雞排照沒文字！日推特帳號破8萬追蹤 網：莫名療癒
在這個3C科技發達的時代，網路上經常出現各種網路紅人，不過有一些帳號的爆紅原因確讓人感到非常謎樣。日本就有一推特帳號「對全家雞排的憤怒（ファミチキへの怒り）」最近迅速竄紅，網友卻發現裡面只有照片沒有文字，爆紅原因令人摸不著頭緒！
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 14:43:02
去過日本的民眾大概知道，日本超商有許多熟食是網友們推薦必吃的美食之一，而這名推主幾乎天天都會到日本全家便利商店購買炸雞，為了方便客人食用，超商會用一款上頭標示虛線的黃白相間紙袋裝炸雞後再貼上封口貼紙，讓顧客吃雞排時可以直接沿虛線撕開就不需要弄髒手。
而這名推主在帳號的簡介上寫著「為何要在虛線上貼貼紙」，每天除了附上炸雞照片，並沒有留下任何文字，如果遇到店員沒有將封口貼紙貼在虛線上，推主就會在照片加上華麗的特效，沒想到10月一開帳號至今，竟然吸引超過8.5萬粉絲追蹤，甚至還有網友主動替他統計「勝率」！
不少網友表示很期待推主今天會碰到哪一種店員，也會跟著評判今天炸雞貼紙貼得如何，甚至網友買了之後也會將照片回應推主！許多人都笑說：「看了很療癒」、「看得我都想去超商買炸雞了」、「很期待明天的照片」、「推主每天吃炸雞健康方面有沒有問題啊？」。（編輯：陳珮瑜）