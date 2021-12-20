王力宏之亂中「誰最衰」？眾人答案一面倒：拜託快逃啊
王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，雙方隔空交火好幾天，今（20）日王力宏終於發表聲明致歉，表態將暫時退出演藝圈。不過，就有網友揪出在這風波之下最衰的人，無奈大嘆「放過她吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 15:38:16
有網友於PTT八卦板上發文，表示By2妹妹Yumi發生如此大事，不僅被罵小三，還只能自己出面發文澄清，「人家宏宏爸爸、蕾蕾哥哥都出來了，這時候BY2姐姐也該出來了吧？BY2姐姐怎麼都裝死不發文？」
問題曝光後，卻引來眾人搖頭直呼，「姐姐才是最聰明的」、「沒他的事，太蠢才跳出來坦」、「嚇都嚇死了，兩姐妹應該都不會發文了」、「人總要低調點吧」、「現在安靜是最佳解」、「非當事人不要亂開戰場比較好」、「成年了自己處理，誰像力宏一把年紀還要牽拖家人」。
甚至有鄉民心疼直呼，「姐姐很衰，放過她吧」、「姐姐真的衰」、「姐姐衰到爆，還要出來說什麼」、「By2是一體的組合，當然會被扯到」、「關她啥事啊？都成年人了妹妹做事自己擔啊」。
事實上，新加坡籍華語女子團體「By2」主要成員為雙胞胎姐姐Miko孫涵和妹妹Yumi孫雨，兩人出道以來總是形影不離，如今Yumi捲入醜聞風波，難保Miko星途不會受到影響。
在王力宏風波爆發後，不少粉絲也表達對Miko的不捨，紛紛湧入其微博留言加油打氣，「姐姐，solo吧」、「單飛吧求你了」、「只能說姐姐快逃」。（編輯：陳雅雲）