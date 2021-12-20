獨／「台灣最高樓餐廳」換人 饗賓證實將推全新品牌進駐
日前台北101公布86樓高空餐廳選商結果，頂鮮101餐廳依合約租期將至2021年12月31日止。根據公司相關規定辦理選商作業，由國內知名「饗賓餐旅集團」以較優條件與完整的營運計劃取得承租經營權，對於進駐「台灣最高樓餐廳」，今（20）日《NOWnews今日新聞》聯繫饗賓餐旅集團，獲得官方證實：「希望做一個世界級的高空景觀餐廳，將是全新的品牌！」非外界揣測以舊有品牌入主，預料將為美食激戰信義區，再添話題生力軍。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-20 17:59:46
旗下擁有多達8個餐飲品牌的饗賓餐旅集團，以高品質澎湃份量的Buffet吃到飽餐廳打響名號，是受到網友公認的台北buffet最強霸主。預約至少要等兩個月、一位難求的「饗饗」，匯聚各國料理精髓，座落於台北市信義微風46樓，四面環景的設計不只可以俯瞰台北市，更可將台北101高樓盡收眼底。
同樣訂位夯爆的「旭集」位於遠百信義A13，以日式料理為主，植入精緻料亭概念。而「國民Buffet」饗食天堂，今年才為全台10間門店完成6.0升級改裝，在信義區的ATT 4 FUN百貨也有分店。
饗賓餐旅集團光在信義區便有三家熱門人氣吃到飽餐廳，為此總經理陳毅航曾表示：「雖然在競爭激烈的信義區，開設多家不同品牌的餐廳，但不擔心彼此競爭。」有自信做出市場區隔。如今成功進駐台北101將打造「台灣最高樓餐廳」，自是令人非常期待。
原先外界猜測，可能將以旗下另外兩間吃到飽品牌小福利、果然匯，或開飯川食堂、饗泰多與真珠台菜3個餐廳入主台北101，如今官方證實「希望做一個世界級的高空景觀餐廳，將是全新的品牌」。讓人更加好奇，光現有品牌就口碑、營收雙贏的饗賓餐旅集團，將催生何種型態的全新品牌，成為代表台灣的最高樓餐廳。
今年10月嘉林餐旅集團才進駐台北101，於85樓隆重推出費時2年縝密籌備的全新頂級中菜品牌「捌伍添第」，延攬擁有超過50年廚藝經驗的米其林星級主廚謝文親自坐鎮，蔚為話題。待饗賓餐旅集團正式進駐85樓後，台北101美食激戰將更白熱化。