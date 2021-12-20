李靚蕾「不被離婚」就可隱忍王力宏？李昂逆風提5疑問
近期王力宏婚變話題鬧得沸沸揚揚，前妻李靚蕾開始揭露多年婚姻各種黑幕，社會輿論的風向也一面倒抨擊男方。不過知名作家李昂卻列出「5疑問」，並疑惑「如果不是被離婚，李靚蕾還會發這篇文章嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-12-20 17:26:23｜2021-12-20 17:32:35
看完李靚蕾發出的文章後，昨（19）日李昂在臉書上發文先是提出4個疑惑「如果不是被離婚，李靚蕾還會發這篇文章嗎？掩藏在婚姻下的王太太，不是同樣的在面臨她所說的這些傷害和羞辱嗎？在婚姻內這些就都可以隱忍嗎？我們不是一直在談論、追求女性的自主？」
李昂說這次事件，令她想起作家蕭颯多年前公開了「給前夫的一封信」，「是非不是我在這裡要談的，但在創作上，毀了一個有才華的導演（張毅）和一個有才華的女明星（楊惠姍）」；隨後李昂也提出最後一個疑問「王力宏的音樂生涯會如何呢？」
貼文下方也引來不少網友探討回應「可能是人設設定太高，粉絲不甘受欺」、「由此可看出王力宏是一個多麼沒擔當的男人」、「十個男人九個壞，最後一個壞掉了」、「婚姻很難經營，一個人過比較好」。
今（20）日中午12時許，王力宏發出聲明道歉，表示「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任，我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯，在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉，既已離婚，爭論過去種種已經無意義了，從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任」並且宣佈暫別演藝圈。（編輯：潘毅）