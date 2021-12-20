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婚姻導致王力宏變渣？陸諮商師逆風罵李靚蕾：為何沒反思

▲王力宏婚變話題震撼華語娛樂圈，前妻李靚蕾一步步揭露多年婚姻的種種，社會輿論的風向也一面倒。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏婚變話題震撼華語娛樂圈，前妻李靚蕾一步步揭露多年婚姻的種種，社會輿論的風向也一面倒。（圖／翻攝李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-20 19:00:28

王力宏婚變話題震撼華語娛樂圈，前妻李靚蕾陸續揭露多年婚姻的種種，社會輿論的風向也一面倒。不過在中國大陸，一位心理諮商師陳志林卻逆風罵李靚蕾，貼文內容曝光慘遭砲轟。

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曾有多本心理學著作的心理諮商師陳志林，今（20）日凌晨在微博上感慨發文「每每離婚似乎都是男人的錯。試問，王力宏、李靚蕾婚姻8年，王力宏對家庭就沒有付出嗎？全職太太當了8年，李靚蕾為什麽沒有反思一下，王力宏為什麽要離婚？為什麽要那麽渣？到底是一開始就渣，還是因為壓抑的婚姻讓他變得渣？」

▲心理諮商師陳志林發文質疑李靚蕾。（圖／翻攝陳志林微博）
▲心理諮商師陳志林發文質疑李靚蕾。（圖／翻攝陳志林微博）
陳志林進一步說「不是講究男女平等嗎？為什麽每每在離婚的時候女人都成了受害者，每一段失敗的婚姻男人難道就不受傷嗎？還有，力宏出軌固然不對，但是男人真的就只是下體思考的動物嗎？男人真的就那麽冷血嗎？我想很多很多問題，都不要只看表面。任何一段婚姻的破裂，絕對不只是一個人的錯」。

然而該篇文章曝光後，卻立刻引來各路網友的抨擊「你這種人真的很噁心，你的心理學是在雞窩裡學的吧」、「你也真是愛蹭熱度」、「就你這能給別人諮詢啥，把病人帶溝裡還差不多」、「居然還一個小時收費5千？諮詢界的恥辱」。

後續陳志林又發文澄清，自己並非支持王力宏、也不認同類似行為，但「成為偶像，就必須完美，可完美本身就充滿了不確定。人非聖人，完美偶像的結局很難不是打臉收場，畢竟粉絲在追捧偶像的時候，常常忘記他們有血有肉的人」。（編輯：潘毅）

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