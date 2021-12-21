台灣娛樂圈誰最渣？羅志祥只排倒數 「他」奪冠網認最扯
天王王力宏日前遭到前妻連日爆料，公開他長年約砲、召妓，對不起婚姻的種種事蹟，而王力宏也在20日上午道歉，並宣布暫退演藝圈。而事件告一段落之後，就有網友將先前公眾人物偷吃後，整理出「渣男語錄」，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 07:57:00
IG專頁「LETS FLY」20日發布「偷吃渣語錄」，內容整理許多台灣演藝圈明星、男政客偷吃之後的反應，也該貼文也被轉發到Dcard討論「成龍直接把全世界的男人都拖下水了啦！告訴我哪一句最令人不爽？」而成龍1999年爆與吳綺莉外遇，當時在記者會上說出「我犯了全天下男人都會犯的錯」，一竿子打翻全天下男人的內心，印象讓人十分深刻。
其名單中不乏有去年遭到毀滅式爆料的羅志祥、知名導演九把刀、歌手倪安東、謝和弦、陶喆等等，貼文一出，網友紛紛回應「我這樣看下來....羅志祥只能排倒數欸」、「看下來反而覺得羅志祥至少是認錯＝＝」、「真的只有羅志祥是在道歉欸.....」、「羅志祥處理的快速而且肯道歉，真的能給個機會啦」。
而被網友公認最扯的一句則是「阿基師：接吻是國際禮儀」獲讚1千7百多讚，另外阿基師提到「我上了她的車，就滑進摩鐵了，她嘴巴過來，我只是接招而已」，讓不少網友笑翻「阿基師真的過這麼多年還是超好笑」、「阿基師娛樂圈最猛的吧....」、「阿基師真的太好笑XD」。（編輯：張嘉哲）