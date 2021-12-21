隔13年！PTT喊「陳冠希真男人」 揭2關鍵與王力宏差多了
男星王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，雙方隔空交火好幾天，昨（20）日王力宏終於發表聲明致歉，表態將暫時退出演藝圈。就有網友翻出當年陳冠希裸照事件，表示他雖然性伴侶多，但比起一些虛偽男星，「有種多了」，貼文一出，網友全幫平反，直呼「冠希真男人」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 10:46:17｜2021-12-21 10:46:47
該名網友在PTT以「陳冠希是不是很有種？」為題發文，表示無論是成龍、吳亦凡、羅志祥，每一個爆出私生活不檢點的，新聞剛出來都是急著否認，直到坑填不了才認錯；反觀陳冠希雖然性伴侶多，但不雅照也不是他散佈的，也沒有對不起哪一位女生，更是第一時間出來認錯，「對比一些虛偽的男星，陳冠希是不是有種多了」？
事實上，在2008年1月27號，有名網友匿名在香港論壇的成人貼圖區，發了一張色情照片，裡頭男子貌似是陳冠希，儘管照片數小時遭刪，但照片早已瘋傳，甚至2天內又陸續出現大批不雅照，解析度還很高，除了坐實男子是陳冠希以外，而女星張柏芝、鍾欣潼、顏穎思、陳思慧、陳育嬬及圈外的楊永晴也成為受害者。
事發後，陳冠希在2月21日召開記者會，用英文向社會大眾、所有受害者致歉，也同時承認自己拍攝大部分的照片，並宣布無限期登出香港娛樂圈；最後此案一共有10人被逮，趁維修電腦盜取不雅照的工程師，也被判刑8個半月。
而時間拉回現在，王力宏醜聞連環爆，也讓網友聯想到當年陳冠希事件，不過時隔了13年，風向大逆轉，鄉民紛紛留言，「他很有擔當是真男人」、「冠希永遠的神」、「冠C真男人，不是他的錯卻一肩扛起」、「冠希就受害者，還跟真男人一樣道歉，反觀⋯」、「至少敢當」、「有肩膀的男人」、「冠希我大哥，爛就要爛得像他有擔當」、「冠希哥突然變真男人表率」、「超帶種，其他人跟他比起來都是俗辣」。（編輯：郭佩蓉）