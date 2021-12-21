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餐廳汽水機見「神秘拉桿」！她一按嗨曝結局：竟有這功能

▲網友發現汽水機的神秘拉桿，竟就是氣泡水的按鈕。（圖／翻攝自PTT）
▲網友發現汽水機的神秘拉桿，竟就是氣泡水的按鈕。（圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-12-21 11:13:21

氣泡水讓白開水增添了不同口感層次，拯救了許多不愛開水味道的大、小朋友，近日就有一名網友指出，她在餐廳打工時，發現汽水機有一個神秘拉桿，一按竟會跑出氣泡水，十分神奇，貼文曝光後，不少網友也驚呼：「長知識了！」 

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該名網友19日在PTT貼文，她「有人知道餐廳汽水機可以裝氣泡水嗎？」為題，表示過去就十分喜歡喝氣泡水，原以為一般汽水機都不能單用氣泡水，沒想到後來在餐廳打工才發現雪碧、七喜等透明汽水按壓鈕旁邊，還有一個拉桿可以按，那就是氣泡水的按鈕，讓她爽喊：「以後去餐廳氣泡水喝好喝滿！」 

▲網友貼文分享汽水機神秘功能。（圖／翻攝自PTT）
▲網友發現汽水機「神秘拉桿」的功能後，爽喊「以後去餐廳氣泡水喝好喝滿！」 。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，網友紛紛留言，「長知識了」、「原來還有這個功能」、「之前在電影院打工才知道」、「我現在才知道」，不過，也有網友直言，「之前在漢堡店打工也是按這邊，但氣泡水出來都有種味道」、「那個氣泡水的味道有些人不愛」、「這跟一般氣泡水口感不一樣」。 

還有內行網友指出，拉桿後方不一定是裝有氣泡水，有時也會出現單純的白開水，「有些不一定是氣泡水也有可能是水而已」、「那個只是水吧不一定有氣泡」、「那個有時只是白開水」。（編輯：賴禹妡）

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