台灣女藝人誰嫁得最好？網秒喊「她」老公寵爆：婆婆也愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，「昆凌」受到最多網友點名，「昆凌啊」、「昆吧」、「昆凌他婆婆竟然願意把錢給昆管，對比宏宏」、「昆凌」；也有網友提到其他女藝人，「郭碧婷」、「林志玲」、「賈永婕」、「志玲姐姐」、「劉詩詩」、「賈靜雯嫁修很幸福的樣子」、「賈修啊，真好，這狗糧真香」、「柯佳嬿吧」、「陶子、李李仁超帥又好」。
不過，也有網友認為，「有人想當貴婦，有人想要有自己的事業」、「如果平淡就可能嫁的好，太秀恩愛的感情很危險」、「過得好的不需要出來搏版面，根本不會記得」。
事實上，周杰倫「周董」2015年和昆凌結婚以後，升格人夫、人父，更成為名符其實的「寵妻狂人」，時常在社群曬出日常，像是穿情侶裝、陪昆凌到處工作，還親自操刀昆凌主演的電影主題曲，更在昆凌生下女兒小周周（Hathaway）時，向昆凌說「我要先寵妳，再寵女兒」的承諾，甜翻眾人。
而昆凌與周杰倫的媽媽葉惠美也是出了名的「感情好」婆媳代表，每次周杰倫分享有關媽媽的生活大小事，昆凌一定會搶著留言稱讚；在婚前，昆凌也懂得討未來婆婆歡心，婚後更與婆婆同住，逛街吃飯都難不倒她，而她也透露，維持婆媳好關係的方法便是「保持禮貌」。（編輯：郭佩蓉）