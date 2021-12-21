鮮奶霸主是誰？網封3牌「最頂強者」：跟奶粉泡的一樣濃
超市鮮奶有許多品牌，每一種味道都有些微差異，近日就有網友好奇問「高大鮮乳是不是鮮乳界的霸主啊？」貼文一出不少網友認同喊「跟奶粉泡的味道一樣好喝！」也有網友大推「初鹿鮮乳」及「崙背鮮乳」：「台東牛牛牧場超級少，初鹿能賣到全國真滴猛」、「崙背真的很香，去超市一定會拿一罐」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 12:27:12
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「高大鮮乳是不是鮮乳界的霸主啊？」為題，表示高大鮮乳的包裝看似平凡，裡頭的鮮奶味道卻與眾不同，讓他好奇問：「為什麼高大鮮奶可以做到這麼香啊？」
貼文一出，網友紛紛留言，「真D香」、「跟奶粉泡的味道一樣好喝」、「乳味特別重，泡鮮奶茶很適合」、「泡鮮奶茶真的好喝」、「很濃的奶粉香味，加紅茶好喝」、「跟日本的喝起來很像」、「鮮乳除了乳源，殺菌方式不同也會改變風味」、「跟日本牛奶味道相似」。
另外，也有網友狂推「初鹿鮮乳」及「崙背鮮乳」，「台東牛牛牧場超級少，初鹿能賣到全國真滴猛」、「初鹿鮮奶笑而不答」、「初鹿從台東牧場賣到全國超市都有，超強」、「崙背，真心推」、「崙背唯一推薦」、「崙背真的很香，去超市一定會拿一罐」。（編輯：賴禹妡）