兒子遭詐騙速破案有特權？柯文哲：火速破案是應該的

台北市長柯文哲上周於市政會議提到自己兒子網購書籍遭詐騙15萬元，警方昨日迅速逮捕到2名涉案車手，卻引發外界質疑是因為「市長兒子」身份，才能火速破案。柯文哲今（21）日表示，現在破案是以小時為單位計算，「火速破案是應該的」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-21 17:30:38｜2021-12-21 17:31:57
柯文哲今日下午出席信義里長座談會前受訪被問到火速破案，遭議員質疑有權特?柯文哲表示，「火速破案是應該的」，以前破案都用日當單位，現在台北市用小時來計算。他更指出，他發現台北市詐騙現在都有更新，以前是打電話跟你哈拉，現在是駭客進入某公司資料庫後竊取個資，再打電話騙取金錢，包括最近連台北馬拉松報名伺服器都被入侵，他已經下令警察局對於更厲害的詐騙模式做源頭管理。
柯文哲也指出，打擊詐騙犯罪恐怕要動用國家力量，以前NCC（國家通訊委員會）對網路都不管，他會做整理後跟中央討論，做源頭管理。
媒體詢問怎麼知道兒子被詐騙？柯文哲表示，「存款錢少掉就知道！」至於有責備或安慰兒子嗎？柯文哲表示，被騙是受害者應該被保護，要處罰是那些犯罪的人，這要替台北市民處理，因為連市府辦的馬拉松都被駭。