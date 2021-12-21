市面難買到！她收到「隱藏版蔬菜」 內行讚：古早味極品
到市場上除了常見的高麗菜、空心菜之外，有時攤商也會進貨少量「隱藏版」蔬菜來販售給熟客。就有網友收到叫不出名字的蔬菜，只好上網提問「這是什麼？該怎麼料理？」隨後立刻釣出老饕驚嘆回應「是記憶中的味道」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 19:34:00
原PO在臉書社團《家常菜》中發出一張圖片，只見圖中的青菜有些神似油菜、菠菜，卻又有著不同之處。她也忍不住「想請問各位這個是什麼菜呀?還有可以怎麼料理呢？感謝」。
貼文一出立刻有內行解答此蔬菜的真實身分為「莙薘菜」，又有「茄茉菜（台語）、菾(音同甜)菜、牛皮菜」多種別名，為甜菜的特殊變種，由於此菜的氣味與口感較特殊，早期常被農民拿來餵豬、雞鴨，很少拿到市面販賣。但它擁有含有豐富的維他命A、C及礦物質，平時常吃具有清潔血液、健強牙齒、骨骼，補血造血的好處。
另外也有老饕分享料理方式與口感「這不是茄茉菜嗎？老一輩才會種的極品欸」、「這市場上不好買耶，很少見，一般都是小農自己種的比較多」、「這很好吃，將纖維撕掉，燙過之後加薑下去炒就很好吃」、「無法接受它的味道，可以加辣椒、豆豉蓋過」、「印象中這味道蠻特別的～北部不容易發現它的蹤跡」、「小時候長輩很常煮，記憶裡的味道」、「想要更美味，秘訣就是要勾芡」。（編輯：潘毅）