冬天都沒人會穿雪靴了？台人曝「致命劣勢」：退燒是必然
隨著天氣逐漸變涼，路上行人身上的衣服也逐漸變厚。不過就有網友觀察到，過去在台灣曾風靡一時的雪靴，現在卻沒人穿出門了，好奇背後理由，隨後也有過來人透露「劣勢」，直言會退燒是必然。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 23:47:00｜2021-12-21 23:49:56
原PO在論壇PTT上發文提到，近期天氣轉涼，再加上聖誕節即將到來，感覺非常適合穿靴子，但卻在路上發現都沒人穿「雪靴」，不禁疑惑「有陣子很流行呢，雪靴是怎被看破手腳的？大家的鞋櫃還有一雙嗎？」
貼文一出立刻釣出不少人驚覺「真的沒人穿了欸，以前滿喜歡的」、「還記得有1到2年的時間，路上女生全部穿雪靴」、「退流行，現在都流行韓系靴子。說不定再過幾年就流行回來了」、「的確比較少看到了」、「鞋櫃塵封已久，我還有兩雙」。
另外也有不少過來人細數雪靴在台灣的劣勢，「台灣不適合穿，退燒是必然」、「曾經穿著出門被長輩問：要去唱歌仔戲嗎」、「 十度以下的時候就很適合了。話說今年冬天超熱」、「買過，冬天再冷都不實穿，熱爆而且只要流汗過就變得超臭。腳冷買毛襪就好」、「台灣氣候不適合穿，像我容易出腳汗，雪靴變很臭」。（編輯：潘毅）