5縣市豪、大雨！冷氣團襲台下探8度時間曝 高山降雪可期
今（22）日南方雲系北移影響，台灣北部及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、中南部山區及澎湖有局部短暫雨。中央氣象局針對台中市山區發布豪雨特報，有局部大雨或豪雨發生的機率；針對基隆北海岸及新竹、苗栗山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 06:39:25
中央大學兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文指出，今日水氣東移，北部、東半部有局部雨，北台濕涼；其他地區天氣好轉、早晚涼。各地區氣溫：北部15至23度，中部16至24度，南部17至25度，東部18至24度。明日北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；氣溫略升。週五白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率；晚起東北季風漸增強，北台轉雨。
吳德榮表示，週六強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低氣溫約可降至11度左右；下週日、一氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫將探8度；下週二白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫漸升。至於這波冷空氣的強度，各國最新模式模擬雖有分歧，但皆為入冬以來最強的一波，且已跨過「強烈大陸冷氣團」(台北市氣象局觀測≦12度)門檻，部分模式甚至於達「寒流」(台北市氣象局觀測≦10度)的強度；不過，終究是5、6天後的模擬，各國模式會繼續調整，應持續觀察。
吳德榮也指出，高山降雪是可期待的，但因各國模式模擬的強度及水氣分布存有差異，以致降雪會分佈在3000公尺、2000公尺或者更低的高度？模擬結果並不相同。同理，亦應持續觀察各模式的調整。（編輯：倪浩軒）