160元鐵板燒給「兩片薄肉」！全場一看反讚爆：其實划算
鐵板燒一般來說都給人「俗擱大碗」的印象，只花百元就能吃到肉類及青菜，不過就有一名網友表示，他在鐵板燒店花了160元單點蔥燒牛舌，沒想到最後上菜只有2片，令他相當傻眼，貼文曝光後，反而不少網友直言：「這算便宜了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 08:09:48
該名網友昨（21）日在PTT貼文，他以「鐵板燒的牛舌兩片160元算盤嗎？」為題，表示他在套餐平均300元的鐵板燒店，單點了一份160元的蔥燒牛舌，沒想到上菜時只有兩片，讓他傻眼直呼：「這樣算盤子嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這算便宜吧」、「還好啦，一隻牛也才一條舌頭」、「這算便宜了」、「160真的算便宜了」、「差不多吧，你又不會點五盤」、「其實還好，我在台灣吃類似利久的定食，台幣近700，不過味道蠻道地就是了」。
不過，也有網友表示，「其實台灣的牛舌也很便宜，做成餐點比日本貴不知道什麼，和牛牛舌排300g在東京吃也不過2990日幣」，對此，有另一名網友針對價格分析，「舌下肌沒在去的賣你3000日幣你覺得好便宜，削完休清的舌根賣你160台幣好貴，買整根牛舌回家用最便宜啦」、「300g的牛舌排價錢對照台灣也沒有便宜到哪，3000日幣也是超過800台幣，台灣100g賣220台幣有貴去哪？」（編輯：賴禹妡）