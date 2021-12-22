26年前張菲一句話「看穿19歲王力宏」！網挖影片驚：太準
男星王力宏近期婚變風波鬧得沸沸揚揚，好男人形象一夕之間全毀，就有網友挖出1995年節目《龍兄虎弟》的節目片段，發現青澀的王力宏上通告時，主持人張菲就評論他「外型看起來很斯文，內心非常地狂野」，對照現今，不少網友感嘆：「菲哥20多年前，看一眼就很準。」
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 09:07:36
當年王力宏是一名剛從美國回台發展的19歲男孩，為了宣傳首張專輯《情敵貝多芬》，而接下當時正夯的節目《龍兄虎弟》通告，當時他身穿淺藍牛仔襯衫，還打了大大的棒球領帶，背著吉他在座位上靜靜坐著。
直到張菲點名王力宏上台時，他才害羞地走上台，當時張菲就說，「班主任對你的資料研究過很久，知道你這個年輕人相當地不容易，好像也是會十八般武藝」，接著更語出驚人直言「外型看起來很斯文，內心非常地狂野」，還笑說王力宏與同場嘉賓L.A.BOYZ差不多，非常調皮，但外型看起來就不一樣。
如今王力宏婚變風波爆出後，有網友挖出這段影片，忍不住驚呼，「菲哥20多年前，看一眼就很準」、「來朝聖」、「果然菲哥眼光就是精準」、「看看王力宏那緊張的樣子」、「來朝聖當年菲哥對王力宏講的」、「現在來看，真是要笑死我啦」、「菲哥閱人無數XD」。（編輯：賴禹妡）