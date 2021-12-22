By2妹Yumi爆吞藥輕生 網友揪就診單照片：自己拍的？
By2妹妹Yumi（本名白煒玲）捲入王力宏桃色醜聞，本人疑似不堪被指責是小三，今（22日）傳出吞藥輕生，爆料者是一名疑似閨密的網友，不過部分聲浪質疑真實性，懷疑幾張就診單的照片是Yumi自己掌鏡，目前By2工作室尚未對此事有任何回應。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-22 12:34:14｜2021-12-22 12:47:37
該名爆料的網友上傳多張Yumi在醫院就診的照片，可見Yumi背對鏡頭，狀似虛弱地癱在輪椅上，還有在隔離搶救室的照片，其他兩張都是就診單據，原PO激動寫著：「Yumi吞藥輕生在醫院洗胃急救！@王力宏 你最清楚Yumi根本沒有介入你一地雞毛的婚姻！！！如果她真的出什麼事情，我絕不原諒！！！！ 」
對於Yumi吞藥輕生，有網友話說得酸，「是自己拍照的嗎」、「是因為拿不出證據，才想出這招的嗎」、「沒啥事，有事兒就不至於拍照發出來了」，遭不少網友痛批，「評論太惡了，畢竟是一條人命，罪不至此」、「我真無語，不能口下留德嗎」，而陸媒《新浪娛樂》試圖求證By2的工作人員，至今未獲回應。（編輯：楊穎軒）
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