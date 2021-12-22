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超商22K大夜班列「10大恐怖規定」？網一見驚：徵奴隸嗎

▲原PO看到一則超商徵才文章，裡頭的條件卻非常詭異。(示意圖／擷取自pexels）
▲原PO看到一則超商徵才文章，裡頭的條件卻非常詭異。(示意圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-22 14:27:23｜2021-12-22 15:57:19

《勞基法》不但能保障勞工的權益，更能杜絕慣老闆的惡劣行徑，近日就有網友表示，他在網路上看到一則超商徵才文章，裡頭的條件卻非常詭異，包含薪水僅22K、一個月只能休4天以及上班只能食用報廢食品等，讓不少人看傻直呼「這是應徵奴隸吧」，不過也有人質疑文章的真實性：「這很明顯惡搞吧！而且店家可以告欸！」 

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該名網友昨（21）日在臉書「爆廢公社」中發文，只見照片中有超商大夜班在徵才，裡頭的規定相當惡劣，包含薪水只有22K，且吃飯時間僅15分鐘，不得叫外送、自行帶便當，也不能買架上商品，只能吃店內報廢食品，食用前還需拿到櫃檯結帳。 

另外，徵才條件中還寫著，一個月只能休4天，到職前需簽具切結書，「聲明放棄四天的例假，並不索取加班費」，六日及假日一律禁休等種種誇張條例，甚至福利還是一個月一次員工聚餐，不過聚餐地點是在店內，且只能食用報廢商品，當然食用前也是要先結帳，讓原PO看了驚呼：「這樣的徵才廣告會違反《勞基法》吧？」 

▲原PO看到一則超商徵才文章，裡頭的條件卻非常詭異。(圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
▲惡劣的徵才條件讓不少網友看傻，更有人直呼「反串吧，我無法相信」。(圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）
貼文曝光後，不少網友看傻直言，「哇，顛覆常人的認知」、「要不要自己顧比較快，還請人」、「這⋯請得到人才怪」、「這是應徵奴隸吧」、「這感覺是在關犯人欸，而且一直扣薪，乾脆叫人家免費去你店裡工作好不好」、「可以不用請了，老闆自己來比較快」。 

不過，因為條件實在是太過分，也有網友質疑真實性，「這發文感覺故意的吧？打成這樣反而很奇怪」、「仔細看完一定在反串」、「反串吧，我無法相信」、「這很明顯惡搞吧！而且店家可以告欸」、「假的吧！有長腦子的都不會去，去跑外送還比較賺又輕鬆」。另外，還有一名自稱該店員工的網友出面表示，「我是這間店的員工，這篇文章是林姓離職員工惡搞，老闆已報警處理請PO文者立即撤文」。

經《NOWnews》記者實際詢問，該便利商店則表示這篇貼文是不實的徵才文，是網友不實貼文，並非真實事件。（編輯：賴禹妡） 

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