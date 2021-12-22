徐若瑄身心俱疲！網痛批王力宏自私 建議「請蕾神幫忙」
王力宏與前妻李靚蕾2人隔空交火，更是燒不少圈內藝人，尤其是徐若瑄多次被暗指是王力宏砲友，讓她今日忍無可忍，再次發聲明駁斥網友揣測，該篇貼文引發網友熱烈回應，多數人則熱心建議徐若瑄「請李靚蕾幫發聲明」是最好的方法，也怒批王力宏不出面幫忙很自私。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 15:09:50｜2021-12-22 15:27:12
王力宏遭李靚蕾爆料私下男女關係混亂，有約砲、召妓等過往，而其中更直言某砲友為已婚人妻，且違反法規到對方家聚會，讓戰火延燒到徐若瑄身上，因今年9月王力宏曾經不顧隔離未結束，就相約到徐若瑄家聚會，而李靚蕾昨晚（21日）更突然發文幫「陳建州和范瑋琪」澄清，被指就是又在暗指徐若瑄。
對此徐若瑄也再次發聲，表示自己因為「連日來的怒罵與不實指控，心很煎熬、身心俱疲」，更表示對於這次的風波，自己承受了很多攻擊、誹謗「我感到心痛與無奈。我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽」，徐若瑄也再次重申「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者』。
該篇聲明引發網友高度關注，多數人更是痛批王力宏自私，「王力宏沒有幫無辜被牽扯的人澄清，而只顧到他自己止血，自私的行為很令人不齒」、「男的太沒肩膀了，都喊話幾天也不見有人幫忙澄清」。
而不少人也真心建議徐若瑄，可以請李靚蕾幫忙澄清，「只有李小姐發聲，才能保你名聲，正所謂問心無愧，希望不是你。加油」、「不用怕麻煩李小姐，跟黑人范范一樣，請她澄清一下」、「請李靚蕾幫妳發聲就好，她不也幫黑人、范范發聲澄清了嗎？」、「應該請李小姐幫妳澄清，這些網友才會安靜」。（編輯：鍾怡婷）