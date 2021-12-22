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Yumi輕生疑爆假？網稱醫護「還原現場」　吞藥真相眾傻眼

▲有網友自稱醫護在微博發文，稱By2妹妹Yumi輕生消息是假的，當晚還是她本人自己打電話進急診室。（圖／翻攝微博）
▲有網友自稱醫護在微博發文，稱By2妹妹Yumi輕生消息是假的，當晚還是她本人自己打電話進急診室。（圖／翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2021-12-22 16:24:56｜2021-12-22 16:36:39

王力宏與李靚蕾婚變事件仍在燃燒，大火波及多位藝人，By2妹妹Yumi（孫雨）即被網友暗指是小三，雖有發長文澄清，卻在短時間內，被蕾神用一張截圖擊回。沉默數日後，今（22日）上午，傳出Yumi吞藥輕生的消息，讓各界相當震驚，不過數小時後，卻有名網友自稱是Yumi就診醫院、其醫護人員的朋友，並發文還原當時真實狀況。

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據了解，Yumi於今日上午驚傳吞藥輕生消息，自稱圈外閨密者，更於微博上曬出就診證明，表示Yumi在醫院洗胃急救，怒嗆王力宏「如果出事絕不原諒」，讓粉絲也擔心不已。但一名微博網友「閃閃發光的欣醬，」卻在午間爆料，稱自己是該院醫護人員的朋友，並還原Yumi送醫的情況「就吃了2顆維生素和褪黑素...」。

▲網友「閃閃發光的欣醬」爆料Yumi只是吞了2顆維生素和褪黑激素。（圖／取自閃閃發光的欣醬的微博）
▲網友「閃閃發光的欣醬」爆料Yumi只是吞了2顆維生素和褪黑激素。（圖／取自閃閃發光的欣醬的微博）
網友表示，22日凌晨5點時，Yumi「親自到醫院」掛急診，但經過醫師仔細檢查過，表示「她的身體很好」，甚至對其生命體徵送上4字「不要太好」(大陸用語：很好之意)，而且爆料事實上，Yumi並沒有吞藥，而是服用2顆維生素和褪黑激素，褪黑素(melatonin)。據了解，褪黑素一般用於幫助入眠，在美國和加拿大等地區是非處方藥品，而Yumi也在早上9點時離開醫院。

▲該網友曬出醫護朋友的對話，還原Yumi輕生就醫的真相。（圖／取自閃閃發光的欣醬的微博）
▲該網友曬出醫護朋友的對話，還原Yumi輕生就醫的真相。（圖／取自閃閃發光的欣醬的微博）
針對此事件，其他大陸網友紛紛好奇，若是服用改善睡眠品質的褪黑激素，為何會被送入「危重科」呢？其他知情的網友則幫忙回覆「對醫院來說，患者若有自殺傾向，不論其服用何種藥物，一般情況都會直接以危重處理」。（編輯：李惠婷） 

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