公司「獲利大增」卻沒人能加薪！老闆攤牌了：將心比心啊
隨著年末的到來，不少上班族期盼能領到多一點年終獎金，或用考績面談爭取加薪。不過就有網友無奈表示，今年公司獲利大增卻仍舊沒人加薪，而老闆攤牌說出口的原因也引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 17:18:35｜2021-12-22 17:20:58
原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》上發文提到「因今年年初鋼鐵大漲導致公司獲利增加，再加上基本薪資的些微提高，於是各個部門主管藉由此次機會上報給老闆，希望把多年凍結停滯的員工薪資有所增加」；後續公司人事部門還發出不記名的問卷，要員工寫下公司的優點或可改進之處，讓不少員工期盼「老闆真的有想改變現狀」。
沒想到又過了一兩週後，全公司開會面談，最終談到「加薪」這件事時，老闆也攤牌表明「其實我也不是不想加薪，但試問有誰能夠保證絕不會產出不良品，可以的話我立刻加薪！但就沒人可以保證阿，而且不良品都是公司在吸收，我也是受害者，要將心比心啊」。
後續老闆又補充「公司也不算沒加薪啊，每個人滿一年增加的特休也是加薪、你們休特休是有薪假也是公司的成本，怎說沒有加薪呢？」聽完老闆的「苦衷」後，原PO在心中感慨「天啊！我聽了什麼？原來特休也是公司給的加薪福利？原來這不是政府規定的喔！我真的是長知識了」。
貼文光後也引發熱議，不少網友紛紛吐槽「慣老闆眼中勞健保也是福利，公司有出錢負擔」、「難怪一堆傳產都缺工....」、「我還曾經遇過面試官說『勞健保是公司福利』呢」、「可以年後找工作了」、「趕快找機會離職吧！」。（編輯：潘毅）