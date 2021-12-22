林俊傑遭影射怒發聲明！網看傻「風評一面倒」：不是時候
自李靚蕾17日以5000字長文爆料王力宏後，許多網友開始將有故事的男星一一挖出，有人因禍得福獲得好名聲，也有人被多次隱射未經證實的消息，其中林俊傑便是最常被提出來討論的男星之一。今（22）日晚間9點左右，林俊傑工作室「就是俊傑音樂」發出嚴正聲明「我們一直在密切關注網絡動態，對於侵權行為持續取證」，並表示會通過法律途徑來維護林俊傑的權益。
編輯中心/綜合報導
2021-12-22 22:37:40｜2021-12-22 22:43:48
今（22）日晚間9點，林俊傑工作室「就是俊傑音樂」於IG發出聲明，內容是懇請所有具傳播力的公司、媒體、帳號，停止以不實且提不出證據的內容影射。為維護清朗的網路世界，林本人及工作室皆不會個別回應這些不實消息，但仍在密切關注網路動態，「對於侵權行為持續取證，依法通過法律途徑來維護林俊傑先生的合法權益。」
網友將此聲明發上PTT，眾人一面倒認為現在不是時候，頗有引火上身的意味「你幹嘛啊」、「林俊傑又沒結婚，怕啥」、「飛蛾撲火？」、「現在演到哪，為什麼他跳出來？」、「還以為蕾神槌到丁丁了」、「JJ你幹嘛，現在不是你的局欸」。
工作室「就是俊傑音樂」的IG上則收到多篇暖心鼓勵「希望這樣的亂象可以快快得到抑制，JJ加油」、「辛苦了」、「支持維權」、「請你們不要覺得清者自清，該強硬就強硬起來，謝謝」。 （編輯：李惠婷）