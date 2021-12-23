出道26年！王力宏當初怎紅的？2關鍵曝：不會再有第二位

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貼文一出，不少網友認為，王力宏的長相已經是一大優勢，「這不是帥，那怎樣才是帥」、「不會啊，我覺得他很帥耶」、「他長得一點都不普」、「長這樣算普？是要逼死誰」、「年輕時候真的很帥！又高又白又會唱歌」、「想嗆他的長相還真的需要驗一下資格」、「他哪裡普通，光是臉就PR99」、「不是，他長這樣還普普通通人生也太難」。
另外，還有網友表示，王力宏的才華也是人氣高的主因，「他很有才華啊，光是能夠演奏的樂器種類跟會的語言就多到令人驚訝」、「他的情歌真的好聽」、「王力宏真心帥又會創作又會唱，很猛」、「外表不予置評，但他的創作和演唱實力如果叫普普通通，業界能被稱為優秀的歌手大概也寥寥無幾」、「有才華唱功好，也有滿多暢銷曲呀，以前超級帥的」、「飄向北方不管去哪間KTV都是排行榜前十」、「王力宏已經是KTV可以點組曲來唱的還不紅喔」。
事實上，王力宏1995年回台灣發展，發行第一張華語專輯《情敵貝多芬》後，吸引了許多粉絲，演藝生涯中也以《公轉自轉》、《蓋世英雄》歌曲兩度獲得金曲獎最佳國語男歌手獎，甚至還被英國權威音樂雜誌《WORD》封為「東方貓王」，在華語歌壇中有不可撼動的地位。（編輯：賴禹妡）