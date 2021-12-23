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出道26年！王力宏當初怎紅的？2關鍵曝：不會再有第二位

▲王力宏近期婚變風波纏身，也因此宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自王力宏微博）
▲王力宏近期婚變風波纏身，也因此宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自王力宏微博）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 07:15:34

男星王力宏近期婚變風波纏身，也因此宣布退出演藝圈，就有網友好奇，王力宏為什麼可以這麼紅？貼文曝光後立即引起熱議，不少人分析「2關鍵」在於長相及才華：「有才華唱功好，也有滿多暢銷曲呀，以前超級帥的。」 

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該名網友16日在PTT貼文，他以「王力宏為什麼紅？」為題，表示近期看新聞才知道王力宏是誰，不但長相普普，歌也很普通，實在不理解為什麼他這麼有名氣，「至於他的作品，我只記得什麼醬醋茶和黃綠紅」。 

▲王力宏是大陸各省春晚力邀的重點歌手。（圖／翻攝王力宏工作室微博）
▲原PO好奇問「王力宏為什麼紅？」不少網友直指2關鍵。（圖／翻攝王力宏工作室微博）
貼文一出，不少網友認為，王力宏的長相已經是一大優勢，「這不是帥，那怎樣才是帥」、「不會啊，我覺得他很帥耶」、「他長得一點都不普」、「長這樣算普？是要逼死誰」、「年輕時候真的很帥！又高又白又會唱歌」、「想嗆他的長相還真的需要驗一下資格」、「他哪裡普通，光是臉就PR99」、「不是，他長這樣還普普通通人生也太難」。 

另外，還有網友表示，王力宏的才華也是人氣高的主因，「他很有才華啊，光是能夠演奏的樂器種類跟會的語言就多到令人驚訝」、「他的情歌真的好聽」、「王力宏真心帥又會創作又會唱，很猛」、「外表不予置評，但他的創作和演唱實力如果叫普普通通，業界能被稱為優秀的歌手大概也寥寥無幾」、「有才華唱功好，也有滿多暢銷曲呀，以前超級帥的」、「飄向北方不管去哪間KTV都是排行榜前十」、「王力宏已經是KTV可以點組曲來唱的還不紅喔」。 

事實上，王力宏1995年回台灣發展，發行第一張華語專輯《情敵貝多芬》後，吸引了許多粉絲，演藝生涯中也以《公轉自轉》、《蓋世英雄》歌曲兩度獲得金曲獎最佳國語男歌手獎，甚至還被英國權威音樂雜誌《WORD》封為「東方貓王」，在華語歌壇中有不可撼動的地位。（編輯：賴禹妡） 

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