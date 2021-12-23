最新線索曝光？王力宏遭「爆料原因」陸網瘋傳：很有可能
王力宏日前遭到前妻李靚蕾毀滅式長文爆料，控訴有約砲、召妓等行為，風波一連燒好幾天，不過也有網友好奇「李靚蕾為何手上有這麼多實質證據」，得知王力宏私下這麼多事？近日就有網友意外發現端倪，引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 07:33:21
一名大陸知名娛樂博主「游魚論」在微博貼文表示「王力宏不會是親手把證據交給李靚蕾的吧？」貼文中指出「一開始看到網友分析他們兩人微博客戶端，吐槽王力宏小氣，自己用iPhone13，卻給老婆用iPhone12，我還覺得不以為意，結果真有福爾摩斯去比對之後，發現驚人真相」。
「從2019年開始，李靚蕾真的疑似在用王力宏淘汰下來的手機，不是我再說，如果是真的，王力宏也太心大了，手機裡的訊息是很容易被恢復的.....你一個明星，手機都敢隨便給別人？老婆可能不是別人，但手機裡面如果有一堆約砲的證據.....那事情就不同了」。
貼文曝光後，引發不少網友熱議「雖然是推測....但還真的不無有道理，手機就算清除過了，還是有辦法復原資料的，如果有心的話花錢找專家處理就好」、「網友真的跟鬼一樣....這樣也能查出什麼」、「連個手機都不給老婆買最新的？真的是....」、「這個挺有意思的，從發文時間來看，iPhone紀錄是真的吻合」、「這樣比對下來確實很有可能啊....手機重置找找專家，不無可能」。（編輯：張嘉哲）