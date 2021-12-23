海底撈為何一堆人排隊搶吃？網抖「1優勢」認了：難打贏
知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客，不過近日有網友第一次去吃海底撈，發現味道沒有想像中驚艷，門口卻還是一堆人排隊，忍不住問「海底撈是不是過譽了？」貼文一出，不少網友直言：「料不錯，還有湯也好，然後就是服務了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 07:54:39
該名網友昨（22）日在PTT貼文，他以「海底撈到底哪裡好吃？」為題，表示他和女友去吃海底撈，但吃完覺得味道不夠令人驚艷，每次經過卻都看到一堆人在排隊，讓他好奇問：「海底撈是不是過譽了？」
貼文一出，網友紛紛留言，「第一次吃不好吃，後來跟朋友吃才知道要會點才好吃，現在每個月都會報到一次」、「這麼差早就收一收倒閉了哪裡需要排隊」、「網路上一堆批評，但現實還是排爆」、「豬肚湯好吃，算好吃的火鍋啊！價位高了些，當作不只10%服務費」、「覺得好吃」、「食材等級不錯」、「其實有超省錢吃法」。
也有網友認為，除了餐點之外，海底撈最大特色就是「服務周到」，「就服務很好的店」、「海底撈賣服務的」、「料不錯，還有湯也好，然後就是服務了」、「賣服務的店，爽就好」、「很貴嗎？服務好，也不錯吃啊」、「服務超棒」、「吃服務的，服務真的很棒」。（編輯：賴禹妡）