COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

面試問「怎會想來我們這」怎回答？內行曝正解：容易錄取

▲面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，往往面試才是決定能否成功求職的重要關鍵。（示意圖／擷取自pexels）
▲面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，往往面試才是決定能否成功求職的重要關鍵。（示意圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 07:53:07

面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了是自己對公司的工作環境認識以外，也是公司內部主管對自己的第一印象建立。而近日，就有網友分享自己去參加面試時，被問到超常見的面試考古題「怎麼會想來我們這工作？」結果因太誠實回答，慘遭出局，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「日前接受A公司面試時，被提問『怎麼會想來這裡工作』，當時就沒想太多，直接說『前原本有機會可以去B，但後來放棄沒有去，現在想要靠自己重新找同性質的工作，主要是B公司沒辦法馬上上班，要一個月後才行』」儘管後來原PO也補充說明自己目前還在職，要確定上了其他工作才能離職，但A公司面試官聽完之後已經四天沒給任何消息，顯見是沒有錄取，令原PO相當懊惱。

▲先停頓，再回答，可以讓你有多一點時間思考問題。（圖／擷取自pexels）
▲網友分享自己被問到「為何想來我們公司工作」時，因為太誠實回答而出局。（示意圖／擷取自pexels）
貼文一出，網友紛紛回應「這真的是太誠實了啦，應該要官腔一下」、「這個是考古題了，網路上有很多種攻略，學一下吧」、「就當做是面試經驗」、「這題已經被問到一個不行了，還能這樣回答，要多ㄎㄧㄤ啦」、「真的是考古題了」。

而究竟被問「怎麼會想來這裡工作」到底如何正確回答？根據「104人力銀行」官網求職攻略專區，就曾針對這題做出解析，透露公司會這樣問的原因在於想知道「你對於公司的了解程度」以及「穩定度」；若是被問到這題的回答方向應該是「說明對公司內容的了解」以及「從公司角度出發，提出喜歡這間公司的理由」，不過這兩個方向回答雖好，但也同時需要找尋許多相關資料，為了一份工作花的心思、以及熱忱，是很顯而易見可以看到的，錄取機會也會大增！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀