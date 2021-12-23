面試問「怎會想來我們這」怎回答？內行曝正解：容易錄取
面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了是自己對公司的工作環境認識以外，也是公司內部主管對自己的第一印象建立。而近日，就有網友分享自己去參加面試時，被問到超常見的面試考古題「怎麼會想來我們這工作？」結果因太誠實回答，慘遭出局，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 07:53:07
原PO在「Dcard」貼文指出「日前接受A公司面試時，被提問『怎麼會想來這裡工作』，當時就沒想太多，直接說『前原本有機會可以去B，但後來放棄沒有去，現在想要靠自己重新找同性質的工作，主要是B公司沒辦法馬上上班，要一個月後才行』」儘管後來原PO也補充說明自己目前還在職，要確定上了其他工作才能離職，但A公司面試官聽完之後已經四天沒給任何消息，顯見是沒有錄取，令原PO相當懊惱。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的是太誠實了啦，應該要官腔一下」、「這個是考古題了，網路上有很多種攻略，學一下吧」、「就當做是面試經驗」、「這題已經被問到一個不行了，還能這樣回答，要多ㄎㄧㄤ啦」、「真的是考古題了」。
而究竟被問「怎麼會想來這裡工作」到底如何正確回答？根據「104人力銀行」官網求職攻略專區，就曾針對這題做出解析，透露公司會這樣問的原因在於想知道「你對於公司的了解程度」以及「穩定度」；若是被問到這題的回答方向應該是「說明對公司內容的了解」以及「從公司角度出發，提出喜歡這間公司的理由」，不過這兩個方向回答雖好，但也同時需要找尋許多相關資料，為了一份工作花的心思、以及熱忱，是很顯而易見可以看到的，錄取機會也會大增！（編輯：張嘉哲）