最強台劇是哪部？網秒喊「4字」瘋狂重播：12年後一樣猛
台劇發展多年，擁有無數個經典的作品，近日就有網友好奇，裡頭最強的台劇是哪部？貼文曝光立即引起熱烈討論，沒想到，最多人點名的竟是2009年由周渝民、趙又廷主演的《痞子英雄》，觀眾全讚：「痞子劇情峰迴路轉，很強」、「痞子英雄真的猛」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 09:00:45
該名網友昨（23）日在PTT貼文，他以「台劇前三怎選？」為題，表示台劇史上有過這麼多作品，覺得最強的前三名是《痞子英雄》、《小資女孩向前衝》及《犀利人妻》，也因此好奇問：「你各位怎麼選？」
貼文一出，網友紛紛點名，「俗女第一季最強」、「小資女真的好看，少數我追的下去的」、「俗女也不錯」、「海派甜心」、「放羊的星星、微笑pasta」、「飛龍在天」、「想見你、下一站幸福、一把青」、「想見你、俗女一，第三還在想」、「想見你、惡作劇之吻、我可能不會愛你」、「台劇版有票選過：與惡、想見你、俗女」。
不過，最多人秒喊最強台劇是《痞子英雄》，「痞子英雄第一，其他不重要」、「痞子英雄、火神的眼淚」、「痞子英雄、惡作劇之吻」、「痞子超強」、「痞子劇情峰迴路轉，很強」、「痞子英雄真的猛」、「痞子英雄，沒了」。（編輯：賴禹妡）