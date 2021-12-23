老師也吃瓜？高中生「蕾神之鎚學習單」曝光 網讚有格調
王力宏與前妻李靚蕾婚姻破局，隨後遭到毀滅式爆料，抖出不少過往內幕，引發全台灣人關注，事件一連延燒好幾天。結果就有網友分享自己的妹妹目前還就讀高中，老師竟然出了一份「蕾神之鎚學習單」，其題目曝光之後，引發廣大討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 09:36:38
原PO在「Dcard」貼文指出「王力宏事件最大的受害者是誰？應該就是還要寫學習單的高中生吧？我妹到現在都還沒寫完，明天就要交了，她目前在崩潰與理性之間反覆橫跳XD」只見貼出的照片，一張A4紙標題寫著「蕾神之鎚學習單」，並且針對此次宏蕾大戰事件提問。
其題目包括「文中說到哪些家庭主婦的困境？」、「文中女主角談到嫁給男主角後受了哪些委屈？」、「你認為文中的男主角犯了哪些錯誤？」、「請說明文中女主角如何揭示小三的過程」、「你是否贊成女主角以IG、臉書等社群媒體，來揭露男主角劣跡惡行讓大家公審？」等等問題。
貼文一出，不少網友大讚老師有格調「我覺得一部分還滿適合當教材的，讓學生早點思考關於婚姻、家庭這類的也不錯」、「第五個問題揭示網路暴力問題探討，很有格調」、「結合時事，又能探討正確的親密關係概念」、「符合108課綱『貼近生活經驗』的教育取向啊，與其看古文，不如看看現在人在寫什麼」、「貼近時事確實是讓學生比較容易放心思在作業上，蠻聰明的」。（編輯：張嘉哲）