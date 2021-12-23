「野生王力宏」現身好市多開唱？路人嗨炸圍觀 真相糗爆
藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，日前發布聲明道歉，表示將會暫時退出演藝圈，而相關話題持續在網路上延燒。不過，近日就有女網友分享在好市多遇到大咖藝人的照片，現場吸引許多民眾圍觀拍照，但不少人一看嚇壞直呼「還以為是王力宏在唱！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 10:16:32
王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂、對婚姻生活冷暴力等惡行，雙方不斷隔空交火好幾天，最終王力宏於20日發布聲明致歉，強調從今往後會注意自己的言行舉止，隨即宣布將暫時退出演藝圈，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次醜聞帶來的傷害。
對此，就有一名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出數張照片，只見畫面中，藝人王宏恩站在音響展示區，拿著麥克風高聲歌唱。吸引不少路人圍觀，且拿出手機興奮錄影、拍照，就連在現場的原PO也嗨翻直呼「今天中壢的好市多有王宏恩在唱歌欸！」
現場照片曝光後，至今已吸引1.3萬人按讚，但一票網友卻將王宏恩誤看成最近正鬧醜聞的王力宏，搞笑直呼「看太快以為是王力宏在唱」、「看成王力宏，我還放大」、「呃 …看太快以為王力宏，畢竟關鍵字敏感」、「力宏最近很紅，我也看錯了」、「原來不是只有我看成王力宏，還放大圖片看。想說怎麼他還敢出現」。（編輯：陳雅雲）