COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「野生王力宏」現身好市多開唱？路人嗨炸圍觀　真相糗爆

▲藝人王力宏遭前妻李靚蕾爆料醜聞，相關話題仍在網路上持續延燒。近日有網友曝光男藝人在好市多開唱畫面，卻引起眾人驚呼「以為是王力宏！」（圖／翻攝自王力宏IG、Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲藝人王力宏遭前妻李靚蕾爆料醜聞，相關話題仍在網路上持續延燒。近日有網友曝光男藝人在好市多開唱畫面，卻引起眾人驚呼「以為是王力宏！」（圖／翻攝自王力宏IG、Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 10:16:32

藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，日前發布聲明道歉，表示將會暫時退出演藝圈，而相關話題持續在網路上延燒。不過，近日就有女網友分享在好市多遇到大咖藝人的照片，現場吸引許多民眾圍觀拍照，但不少人一看嚇壞直呼「還以為是王力宏在唱！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
王力宏遭前妻李靚蕾爆料私生活混亂、對婚姻生活冷暴力等惡行，雙方不斷隔空交火好幾天，最終王力宏於20日發布聲明致歉，強調從今往後會注意自己的言行舉止，隨即宣布將暫時退出演藝圈，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次醜聞帶來的傷害。

▲王力宏「暫退演藝圈」道歉負責，李靚蕾喊不告。（圖/王力宏、李靚蕾IG）
▲王力宏「暫退演藝圈」道歉負責。（圖／王力宏、李靚蕾IG）
對此，就有一名女網友於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出數張照片，只見畫面中，藝人王宏恩站在音響展示區，拿著麥克風高聲歌唱。吸引不少路人圍觀，且拿出手機興奮錄影、拍照，就連在現場的原PO也嗨翻直呼「今天中壢的好市多有王宏恩在唱歌欸！」

▲民眾在好市多遇到男藝人王宏恩開唱，照片曝光後，卻引來眾人驚呼「以為是王力宏在唱！」（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲民眾在好市多遇到男藝人王宏恩開唱，照片曝光後，卻引來眾人驚呼「以為是王力宏在唱！」（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲有網友在好市多遇到男藝人王宏恩開唱。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲男藝人王宏恩在好市多開唱。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
現場照片曝光後，至今已吸引1.3萬人按讚，但一票網友卻將王宏恩誤看成最近正鬧醜聞的王力宏，搞笑直呼「看太快以為是王力宏在唱」、「看成王力宏，我還放大」、「呃 …看太快以為王力宏，畢竟關鍵字敏感」、「力宏最近很紅，我也看錯了」、「原來不是只有我看成王力宏，還放大圖片看。想說怎麼他還敢出現」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

歷年哪一組韓流元旦戀人最吸睛？

繼續作答
即時
推薦閱讀