燒臘店點啥最內行？老饕秒點名「它」夠銷魂：一咬見真章
台灣燒臘店林立，許多老店養成好口碑，不少忠實顧客會光顧，對此就有網友好奇，若是到燒臘店吃飯，想知道哪道主菜最能看出店家功夫，貼文曝光立即引起熱議，網友直指是「脆皮燒肉」：「脆皮燒肉，完全沒辦法作弊，一咬見真章！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 10:22:08
該名網友今（23）日在PTT貼文，他以「燒臘店哪道主菜最能看得出功夫？」為題，表示台灣燒臘店滿街都是，因此想問主餐選哪道才最能看出店家功夫？「是叉燒還是烤鴨？感謝分享！」
貼文一出，網友紛紛留言，「絕對是烤鴨」、「叉燒，要軟Q自帶湯汁，吃起來有骰子牛的感覺」、「燒鴨，有些皮超硬」、「沒人喜歡臘腸嗎？好久沒吃到好吃的了」、「叉燒，真的要很好吃的不多」、「叉燒，瘦到沒有入口即化的都不行」、「鴨腿啊要問幾次」、「當然是紅燒香肉」。
不過，最多人點名的還是「脆皮燒肉」，「脆皮燒肉，完全沒辦法作弊，一咬見真章」、「脆皮燒肉，484真功夫一吃就知道」、「脆皮燒肉點一次就知道功夫」、「有脆皮燒肉而且好吃的，其他道不會難吃到哪去」、「脆皮燒肉，燒肝都很吃技術」、「燒肉除了要看脆皮，也要看白油區帶不帶勁」、「燒肉就算用炸的，也很費工」、「一定是脆皮燒肉啦」、「唯一脆皮燒肉，沒幾家好吃的」、「燒肉皮夠強其他絕對強」、「脆皮燒肉，吃過皮硬要死，差評」。（編輯：賴禹妡）