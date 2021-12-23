為何「媽寶」越來越多？他神分析　男網友淚推：太誠實了

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因此，原PO也很好奇，「很想知道是哪個環節出了問題？導致他們會有有別於正常外在的超反差行為」，且他認為，俗稱的媽寶爸寶，幾乎都是男生，「為何鮮少聽到女生？實在是太好奇了」。
貼文一出，掀起熱議，「因為女生不止父母疼，連外面的世界也疼」、「女生內建媽寶」、「女生不用當媽寶，就有人把她們捧成公主」、「女生聽爸媽的話叫孝順」、「大多數台女都已經是公主病重症患者，社會習以為常」。
也有人表示，「媽寶」其實是被強加在男生頭上，若女兒被偏心、袒護或與父母同住，會被說弱勢、親情和孝順，但對象如果反過來變男生，就會被轟「媽寶」、「軟弱」，「是女友和媽媽控制慾太重吧」、「男生和女生的標準很不公平，女生40歲還可以裝可愛，男生愛媽媽抱一下就被說媽寶」、「哪裡越來越多？聽父母的話本來就是正常的，是現代女性越來越想年輕就完全掌控家庭，逼退丈人丈母娘所造成的反射結果」。
還有一名網友表示，「因為最會情緒勒索的普遍都是女性，最會同性內鬥的普遍也都是女性，所以你會聽到媽寶，但很少聽到爸寶，你會遭遇婆媳戰爭，但極少有岳夫大戰」，他更表示，「聽媽媽話的男生被叫『媽寶』，聽老婆的話被叫『妻奴』，兩個都不聽就被叫『渣男』」，讓其他網友看了不禁狂推「只能給推了」、「太誠實了」、「淚推」。（編輯：郭佩蓉）