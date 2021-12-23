演藝圈渣男超多！網點名「12星座最後希望」：拜託要撐住
王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，20日王力宏終於發表聲明致歉，表態將暫時退出演藝圈，「優質偶像」的形象也淪落成渣男；不過，也因為演藝圈桃色風暴不只一樁，因此近日網路上流傳的一張哏圖「十二星座感情上最後的希望」，也讓大批網友議論紛紛。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 11:27:19｜2021-12-23 11:53:41
馬來西亞人氣網站ViralCham在IG上分析各路渣男的星座，像是曾說「犯了全天下男人都會犯的錯」的成龍是牡羊座、街上熱吻謝忻的阿翔是雙魚座，2008年爆出不雅照風波的陳冠希是天秤座，還有稱「巧遇」的阿基師與偷吃被抓包的九把刀，則都是處女座。
此外，還有近期讓人最印象深刻的王力宏、羅志祥和吳亦凡，則分別是金牛座、獅子座和天蠍座；不過，繞過十二星座一圈，目前僅剩「摩羯座」仍安全，而該圖上也寫下「十二星座情感上最後的希望」、「背負人類史上最艱鉅責任感」、「摩羯座請你一定要撐住啊」。
貼文一出，掀起熱議，不少網友紛紛點名周杰倫，「哇塞，周杰倫就是魔羯，這也太剛好」、「周杰倫出道20幾年從未這麼大壓力過」、「周杰倫是魔羯座，周董要撐住阿」、「我魔羯肯定是跟我大杰倫一樣優質吧」；但也有網友認為，「乾星座啥事？」、「跟星座根本一點關係都沒有」、「那麼多星座都躺槍，誰還敢談戀愛哈哈」。（編輯：郭佩蓉）