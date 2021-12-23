徐若瑄三度澄清無用？廣告小妹曝「邏輯脫鉤」：被當白癡
王力宏日前遭到李靚蕾核彈式爆料控訴，其中提到王力宏有位人妻砲友，甚至「違反規定」也要去找她，由於王力宏曾因違反防疫規定，出席與徐若瑄等人的聚餐，因此徐若瑄被捲入其中，雖然三度發出聲明澄清，仍讓許多網友覺得霧裡看花。對此，網紅廣告小妹表示，「蕾神指的是婚前，徐若瑄只提婚後」，兩者之間的邏輯脫鉤，讓廣告小妹直言「粉絲我覺得被當白癡」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 11:32:45
徐若瑄22日第3度發出聲明，強調「此次受到友人婚姻事件的波及，已經也嚴重影響到我的家人，讓我和家人承受到毀滅性的網絡抨擊、毀謗、栽贓、惡意中傷等，我感到心痛與無奈，我必須堅強的再次站出來，澄清我沒有做的事情，捍衛我的名譽」。徐若瑄表示，「我想再次重申：我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的介入別人婚姻的第三者。」
對於徐若瑄的聲明，廣告小妹表示，「簡短陳述一下我的看法。關於徐若瑄是否有介入力宏寶寶的婚姻，我在某一夜和記者朋友們認真討論過此事。因他們幾乎都把蕾神的鐵槌文背出來了，脈絡很清晰。」
廣告小妹指出，「蕾神指的是婚前，不是婚後。徐若瑄只提婚後，不提婚前。這兩者之間的邏輯脫鉤是故意的。不是她不懂，是她不能承認，會傷害到自身利益。」
廣告小妹感慨，「那為什麼我會傷心？粉絲我覺得被當白癡。她沒有騙人，卻也沒有坦白。她後續的三篇聲明都是在警告網友（包括粉絲）。因為曾經真心支持過，當不被尊重的時候才會這麼難過。」（編輯：倪浩軒）