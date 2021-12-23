王力宏風波引發群情激憤！內行曝「1關鍵落差」：像被騙
王力宏遭前妻李靚蕾爆料私下男女關係混亂，震驚無數粉絲，更引發全台連續幾日的高度討論，讓網友好奇發問，約砲、嫖妓嚴重程度不比罪大惡極的殺人案件，為何會引發群情激憤？而網友則曝正確解答，正是因為王力宏私下真實個性，與螢光幕前形象差異大，才會讓不少人有「被騙」的感覺。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 12:46:42
根據原PO於《PTT》以「王力宏事件大家是在激憤什麼？」發起討論，他表示自己了解完王力宏事件始末後，對於大家群情激憤感到很訝異，該事件嚴重程度不比殺人犯罪的社會案件，且王力宏從出生到長大都是在美國，思想比華人社會開放，約砲、嫖妓為何會引起社會那麼大的憤怒？
而不少網友則表示形象落差太大是主因，「應該是靠這人設撈了這麼多又這麼久吧」、「阿不就裝好好先生，背後品行不佳」、「我覺得是他長年動用權利人脈壓這些事，然後刻意塑造優質形象賺錢讓人覺得可怕」、「演很大、騙很大，跟裝可憐博取同情獲得幫助、拿到善款，實際上根本不可憐也不缺錢的人很像」。
但也有不少人反駁引起公憤，表示多數討論都只是在看好戲，「有激憤嗎 不是都在看戲」、「都是在看好戲而已吧，誰會因為一個別人的家務事激憤」、「誰激憤了？」、「沒有激憤，單純看戲覺得有趣」。
而曾與王力宏合作夯曲的黃明志，在事件發生後也曾意有所指的發文表示，藝人都會有經過演藝公司縝密討論設計出來的人設「所以只要當明星犯錯了，應該說當他做了不符合大眾期待，或跟他原本的人設矛盾的事情，被爆出來之後，他便會瞬間從神壇上掉下來，這就是大家所謂的『人設崩壞』」。（編輯：鍾怡婷）