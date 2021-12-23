人夫學起來！王力宏事件「1精闢分析」 妻秒拿三萬給花
王力宏與前妻李靚蕾離婚後，遭到蕾神揭發曾嫖妓、約砲等行為，重挫王力宏優質偶像的形象，也讓許多人妻為了李靚蕾打抱不平，而一位人夫則是趁著這時機，告訴妻子羅志祥與王力宏都是時間管理大師，而林志穎、周杰倫同樣有錢卻很愛家，2組人馬差別就是愛家的男人興趣就是改車，幽默十足的分析，讓妻子一聽秒拿3萬出來給他改車。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 15:20:37
根據原PO於《爆廢公社二館》上分享，車友透過神分析王力宏事件，讓老婆拿3萬給他改車！從原PO貼出的對話可以發現，人夫問老婆「羅志祥與王力宏成為時間管理大師，同樣有錢的男人，為何林志穎、周杰倫就不會？」讓老婆猜猜看2組人馬哪裡有關聯性。
而妻子左思右想都找不出解答，人夫興奮公布自己精闢分析後的答案，「周杰倫跟王力宏都喜歡玩車、改車，王力宏跟羅志祥就沒有」所以人夫下了結論，那就是有錢的男人如果有改車的興趣，就不會在外面胡搞瞎搞，而人妻一聽秒懂暗示，直接霸氣表示「這禮拜給你3萬買輪胎練車，少在那邊暗示來暗示去」。
人夫創意的舉例，讓不少網友紛紛狂讚要學起來，「現在是改車的男人不會變壞了」、「這樣也行，立馬來改車」、「可是這滿有道理的耶」、「愛釣魚跟改車的男人不會養小三」、「學會了」、「所以說！喜歡騎車、釣魚的男人都很安全！因為裝備都貴的要死」。
但也有不少網友潑冷水，「不要替自己玩車找藉口」、「車友才玩更大好不好」、「會嗎？很多玩車的都很髒欸」、「可是哥，吳亦凡玩車玩到有自己的車隊耶」。（編輯：鍾怡婷）