清大男面試8次全失敗！第9次突知「真相」　改了秒被錄取

我是廣告 請繼續往下閱讀
好在事後被一間公司錄取，但工作了3年，他認為公司主管思想迂腐，「沒有focus在研發和改善產品這塊，所以就想離職了。」決定找尋新的出路。但他之後面試了8間公司卻全部失敗，「還不乏一些小傳產，我對於傳產或者科技業都不排斥，前一份工作是傳產，薪水要求也沒很高，但全數槓龜，我自己也很納悶到底哪邊出了問題」。
然而，當他面試到第9間公司時，面試官便詢問他「面試幾家啦」、「離職原因都有提到這個？」等問題，對方便釘截鐵地說「如果你離職原因都有提到這個，那你現在應該一張offer都沒拿到，你講的離職原因不是主管喜歡聽的」，認為原PO若真的誠實回答，許多公司會認為在批評前公司，「批評前公司的，面試的怎會敢用你」。
原PO聽進意見後，之後在面試時換了個講法，「我覺得效果蠻顯著的，後來的11天，我面試三家，一家一星期以內就有消息，雖然樣本數不足，但是之前有些面試的，真的是很小的傳產都被發卡，所以面試其實就是個SOP，你演戲，他也演戲」。
貼文曝光後，瞬間引起許多網友留言，「推，遇到不錯的面試官」、「面試不能講真話啊」、「遇到貴人，願意告訴你缺點」；但也有人表示「我面試時狂講前東家壞話結果上了= = 因人而異拉！但上天只會給人撐得過去的考驗，推這篇文」。（編輯：陳雅雲）