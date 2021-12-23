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清大男面試8次全失敗！第9次突知「真相」　改了秒被錄取

▲一名清大畢業的網友，面試了8次全失敗，在第9次終於知道真相，修正完後立馬被錄取。（示意圖／翻攝pexels）
▲一名清大畢業的網友，面試了8次全失敗，在第9次終於知道真相，修正完後立馬被錄取。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 12:13:37

公司通常會在面試時提出各種問題，藉此了解求職者的反應能力以及態度。不過，就有一名清大畢業的網友，透露自己求職路不太順利，面試了8次全部失敗，但他直到第9次終於得知真相，修正錯誤後立馬得到錄取通知！

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原PO於PTT上發文，表示自己退伍找工作剛好遇上金融海嘯，導致求職過程不太順利，所以決定去學些繪圖軟體，之後順便去報名了研究所考試，如願就考上清大碩士班。隔幾年畢業後，他坦言「想說不看僧面應該也會看看佛面，應該會蠻順利，不過找工作還是不太順利，我丟的從沒打電話叫我去面試，我有給我幾個朋友看過履歷，他們都說寫得不差」。

好在事後被一間公司錄取，但工作了3年，他認為公司主管思想迂腐，「沒有focus在研發和改善產品這塊，所以就想離職了。」決定找尋新的出路。但他之後面試了8間公司卻全部失敗，「還不乏一些小傳產，我對於傳產或者科技業都不排斥，前一份工作是傳產，薪水要求也沒很高，但全數槓龜，我自己也很納悶到底哪邊出了問題」。

▲原PO到某家公司面試，但面試官不僅瞧不起她，甚至叫她考個證照再來，豈料後來又「錄取她」，讓她不知到底怎麼回事。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲原PO面試了8次全部失敗。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
然而，當他面試到第9間公司時，面試官便詢問他「面試幾家啦」、「離職原因都有提到這個？」等問題，對方便釘截鐵地說「如果你離職原因都有提到這個，那你現在應該一張offer都沒拿到，你講的離職原因不是主管喜歡聽的」，認為原PO若真的誠實回答，許多公司會認為在批評前公司，「批評前公司的，面試的怎會敢用你」。

原PO聽進意見後，之後在面試時換了個講法，「我覺得效果蠻顯著的，後來的11天，我面試三家，一家一星期以內就有消息，雖然樣本數不足，但是之前有些面試的，真的是很小的傳產都被發卡，所以面試其實就是個SOP，你演戲，他也演戲」。

▲原PO收入頗低，但眼看就快30歲，讓她苦惱「職涯是否要砍掉重練」，貼文一出，也有人資提出2條路，直呼「公司願意開高薪」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO最終改變講法，終於成功被錄取。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
貼文曝光後，瞬間引起許多網友留言，「推，遇到不錯的面試官」、「面試不能講真話啊」、「遇到貴人，願意告訴你缺點」；但也有人表示「我面試時狂講前東家壞話結果上了= = 因人而異拉！但上天只會給人撐得過去的考驗，推這篇文」。（編輯：陳雅雲）

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