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「工地主任」爽領百萬年薪？知情人秒打臉：比台積電更操

▲原PO好奇年薪百萬的職業中，「工地主任」是不是最爽缺，豈料貼文一出，馬上遭打臉，網友直呼「比台積電還操」。（示意圖／shutterstock）
▲原PO好奇年薪百萬的職業中，「工地主任」是不是最爽缺，豈料貼文一出，馬上遭打臉，網友直呼「比台積電還操」。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 12:26:01

萬物皆漲，唯獨薪水不漲，讓許多人苦嘆生活實在不容易，希望能找份薪水更高的工作，若能達年薪百萬，是再好不過的了；對此，就有網友好奇，年薪百萬的職業中，「工地主任」是不是最爽缺，豈料貼文一出，也有人表示「台積電還比較爽」。

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該名網友昨（22）日在PTT以「工地主任 是最爽缺的年薪百萬職業嗎？」為題發文，表示這個職業年薪好像幾百萬起跳，也不用工程技術或出力工作，只要進去工地看工人有沒有遵守法規就好。

原PO接著說，但是工地主任要考取資格也非常困難，要有工地實作的N年工作經驗，並有高學歷，「學歷越高，N越小，學歷越低，N越大，有沒有八卦」？

▲原PO好奇年薪百萬的職業中，「工地主任」是不是最爽缺，豈料貼文一出，馬上遭打臉，網友直呼「比台積電還操」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲原PO好奇年薪百萬的職業中，「工地主任」是不是最爽缺，豈料貼文一出，馬上遭打臉，網友直呼「比台積電還操」。（示意圖／翻攝Pexels）
貼文一出，掀起熱議，「你在幻想吧」、「管人是最屎缺的」、「很屎好嗎？能閃多遠就閃多遠」、「你要先待得下去」、「你要不要先去工地待看看？」、「有人出意外你就知道，你再爽阿」、「百萬= =？」、「看就知道是外行人」、「工安意外你要扛責任，工人有脾氣，不是像當兵那樣單純好指揮」、「GG顧機台爽多了！結束！」

不過，也有知情網友透露，「明明就不容易，要整合很多事還要犧牲假日」、「工地主任其實很難做，現在工班難叫，等你被老闆催進度、交屋，被搞爆你就知道了」、「背責任還要做一堆文件」、「你知道這是老闆過失責任的防火牆嗎？有人職安意外第一個先找你泡茶」、「我看過趕工的時候工地主任一週上七天，平日11小、假日8小」、「管人的工作是最難的，以為很好做嗎，笑死」、「高薪高風險，你看看那些工人多白目」。（編輯：郭佩蓉）

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