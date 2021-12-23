黑人陳建州沉默多日發聲！眾細看「1句話」力挺：沒說錯
王力宏因遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，多年來優質的形象一落千丈。而與王力宏關係密切的陳建州（黑人），選擇噤聲不表態，遭到「南拳媽媽」彈頭砲轟。而黑人今（23）日終於出聲回應，表示「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷」。聲明曝光也在網路上掀起討論，就有鄉民點出「1點」力挺黑人。
編輯中心/綜合報導
2021-12-23 12:58:06｜2021-12-23 12:58:55
黑人陳建州今日在臉書上發布聲明，表示「一場家務事發展至今，沒有人是贏家，大家都遍體鱗傷…包括整個社會的氛圍！這件事情當事人間都已經不想再擴大，但也看到有人因為過多的聯想或臆測，陷入非常為難痛苦的處境，而熟悉演藝圈的環境的朋友們，包含我自己在內，應該最能體會這當中的箇中滋味。」認為此時當事人以外之人，再無端地捲進來，不僅會殃及無辜，也會讓當事人想要取得的平靜無法實現。
另外針對彈頭的發言，他則回應「確實是讓人一頭霧水、莫名其妙，特別是當中的內容，其實有許多是與我毫無關聯的事件，他這樣的敘述方式，讓媒體跟大眾，已經將我和那些不相關的事件，有所牽連跟不當聯想，希望他能特別對外說明清楚，避免造成更多不必要的誤會。我會用我自己的方式陪伴朋友渡過人生的低谷，也請大家用同理心看待此事！」
聲明文傳至PTT上，就有鄉民贊同黑人「即使身為他們的朋友，但基於以上，我認為自己無權無立場對外發言」這一句話，直喊「內容講的還好吧？這篇沒有噓的必要」、「真的不知道乾黑人什麼事」、「本來就是家務事，黑人要回應什麼？」、「他說的沒錯阿！別人家務事外人干涉才奇怪」、「黑人跟范這次本來就是被流彈打到」、「其實家務事多說多錯！何況他又男方朋友」。（編輯：陳雅雲）